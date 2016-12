Canada, tenta di salvare una famiglia di papere ma causa due morti

11:37 - Quasi 20mila persone hanno firmato la petizione online per evitare il carcere a Emma Czornobaj, una giovane canadese condannata a 90 giorni di reclusione per la morte di due persone. I fatti risalgono al 2010: la ragazza si fermò in autostrada per soccorrere una famiglia di papere che stava cercando di attraversare la carreggiata. La sosta costò la vita a due persone, un motociclista e la figlia, morti dopo essersi schiantati contro l'auto della ragazza.

Le due vittime, Andrè Roy e la figlia sedicenne Jessie, viaggiavano oltre i limiti di velocità. Dietro di loro, su un'altra moto, c'era anche la moglie di Roy, rimasta coinvolta nello schianto, ma sopravvissuta.



Dopo quattro anni, il tribunale ha riconosciuto la giovane colpevole, condannandola a 90 giorni di prigione e 240 ore di servizi sociali. La ragazza non potrà tornare alla guida per 10 anni. A sua difesa è partita una mobilitazione online, supportata da molti animalisti, che chiede di evitarle il carcere. La petizione, che sottolinea le buone intenzioni di Emma, è già stata firmata da quasi 20mila persone.