Canada, stretta su migranti siriani

Il Canada si prepara ad adottare una nuova politica sui rifugiati siriani che vogliono entrare nel Paese limitando l'accesso solo a donne, bambini e famiglie. Secondo le anticipazioni diffuse dalla Cbc, invece, non verranno accettati i maschi single, con l'obiettivo di ridurre il rischio di far entrare estremisti nel Paese. Si farà eccezione però per gli uomini gay, che in patria sono perseguitati.