Canada, politico urina nella tazza del caffè: scattano la polemica e l'ironia dei social

18:27 - Si fa dura la strada in vista delle prossime elezioni federali canadesi, in programma il 19 ottobre, per Jerry Bance, del Partito Conservatore nell'area di Toronto. Il candidato è stato incastrato da un video risalente al 2012 e ripreso dall'emittente televisiva Nordamericana Cbc. Le immagini sono inequivocabili e mostrano Bance urinare all'interno di una tazza da caffè, durante alcuni lavori svolti in un'abitazione. L'uomo infatti è proprietario di una ditta nel settore della riparazione degli elettrodomestici e, all'epoca, stava conducendo personalmente un intervento.



Il filmato è stato registrato da una delle telecamere di sicurezza della casa e mostra Bance usare una tazza per espletare i propri bisogni. Dopo aver urinato in cucina, il politico è stato "beccato" dal video a risciacquare frettolosamente il contenitore con il rubinetto, per poi lasciarlo nel lavandino.



La notizia ha ovviamente fatto il giro dei media canadesi e l'interessato si è giustificato: "Sono molto orgoglioso del mio lavoro e il filmato di quel giorno non riflette chi sono io come professionista e persona". Nel frattempo però il popolo del web si è già scatenato. Su Twitter spopola l'hashtag #peegate, con una lunga serie di fotomontaggi. L'hashtag è anche diventato trend topic nel Paese della foglia d'acero.