Canada, pilota ubriaco in cabina arrestato prima del decollo

Un pilota ubriaco in cabina è stato arrestato poco prima del decollo. L'episodio è successo alla vigilia di Capodanno in Canada. Due ore dopo il suo arresto, risultava avere un tasso alcolico superiore di oltre tre volte quello tollerato. L'aereo, che fa parte della compagnia low cost Sunwing, ha lasciato Calgary per Cancun, in Messico, con un altro pilota. A bordo c'erano più di cento passeggeri.