23:41 - "La sparatoria in Canada è una tragedia. Siamo tutti scioccati". Così il presidente americano Barack Obama interviene sull'attacco in Canada, poco prima dell'incontro alla Casa Bianca con il super commissario per la lotta all'Ebola Ron Klain. Il presidente ha detto che non ci sono ancora abbastanza informazioni per formulare un'ipotesi. Ma, ha sottolineato, questi attacchi "mostrano che dobbiamo essere vigili".