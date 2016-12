Canada, nave con gasolio in avaria

00:11 - Una nave che trasporta tonnellate di olio combustibile e gasolio è in avaria alla deriva al largo delle coste della British Columbia, in Canada. La Guardia costiera del Paese è stata allertata. La nave, partita da Everett, nello Stato di Washington, in Usa, e diretta in Russia, trasporta 400 tonnellate di olio combustibile e 50 tonnellate di gasolio, ha detto Ron MacDougall, sottotenente del coordinamento di soccorso di Victoria.