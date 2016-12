Canada, morto criminale nazista

E' morto in Canada all'età di 93 anni Vladimir Katriuk, già nella lista del Centro Simon Wiesenthal dei criminali di guerra nazisti più ricercati. Ex membro dell'esercito ucraino, era stato accusato di genocidio all'inizio di questo mese dalla Russia in relazione a massacri contro la popolazione civile in Bielorussia tra il 1942 e il 1944. Dopo la guerra, soggiornò in Francia, per poi emigrare in Canada.