Canada, maxi multa da 12,5 miliardi di dollari ai big del tabacco

I colossi del tabacco non hanno avvertito in modo adeguato sui rischi legati al fumo. E la giustizia canadese ordina a British American Tobacco, Philip Morris International e Japan Tobacco International di pagare danni per 15,6 miliardi di dollari canadesi (circa 12,5 miliardi di dollari) a un milione di fumatori. La decisione arriva al termine di una battaglia legale durata 10 anni.