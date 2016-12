Canada, la candidano "più brutta della scuola": la risposta è una lezione per i bulli

Lei si chiama Lynelle Cantwell , è una diciassettenne canadese e, secondo i risultati di un sondaggio lanciato su ask.fm da alcuni compagni di scuola, è ai primi posti della classifica delle più brutte della classe. Tante adolescenti, al suo posto, si sarebbero disperate o avrebbero rifiutato di tornare in classe. Tante, ma non Lynelle: che su Facebook, con toni pacati, senza livore, ha pubblicato una risposta più efficace di un'intera campagna anti cyberbullismo.



"Per la persona che ha creato il sondaggio "Chi è la più brutta della classe" - scrive la ragazza -. Mi dispiace che la tua vita sia così triste da portarti a buttare gli altri giù di morale. Per i 12 che mi hanno votato, mettendomi al quarto posto. Mi dispiace anche per voi. Mi dispiace che non abbiate avuto la possibilità di conoscermi come persona. So che non sono la più bella da guardare. So di avere il doppio mento e di portare la taglia XL. So di non avere un sorriso perfetto, o un viso perfetto. Ma mi dispiace per voi. Non per me stessa. Mi dispiace che vi divertiate a far sentire le persone uno schifo. Mi dispiace perché non avrete mai la possibilità di sapere che tipo di persona sono. Forse non sembro 'giusta' dall'esterno. Ma sono divertente, buona, gentile, semplice, non giudico ma sono comprensiva, affabile e sempre pronta a dare una mano. E lo stesso vale per le altre ragazze su quella lista che avete denigrato. Solo perché non siamo perfette al di fuori non significa che siamo brutte. Se questa è la vostra idea di bruttezza mi dispiace per voi. Davvero, fatevi una vita".