Canada, il premier Trudeau difende diritto a indossare il burkini

Il primo ministro canadese Justin Trudeau interviene nella polemica sul divieto di burkini scoppiata in Francia. Per Trudeau il diritto di indossare l'indumento va difeso, sottolineando l'importanza della tolleranza e della promozione della diversità culturale e escludendo che nel Paese possa essere imposto un divieto di questo genere. "Dovremmo essere tolleranti in Canada - dice - e rispettare i diritti e le scelte individuali".