15 agosto 2016 14:58 Canada, cacciatore si filma mentre uccide un orso e pubblica il video in Rete: lʼira degli animalisti Josh Bowmar, 26enne americano, ha infilzato il mammifero con unʼarma fatta in casa, per poi esultare: "Non ci posso credere!". Ma le associazioni per la difesa degli animali insorgono

Grande scalpore ha destato il video del cacciatore Josh Bowmar, 26ene originario dell'Ohio, che si riprende nell'atto di uccidere un orso nero con un'arma fatta in casa e festeggiare l'avvenuta cattura. Il filmato mostra l'americano, che si trovava in una foresta dell'Alberta (Canada), aspettare il momento migliore per colpire il mammifero, per poi scagliare con forza l'oggetto contro l'animale ed esultare.

Le immagini riprendono anche il momento in cui l'arma entra nel corpo dell'orso, grazie a una telecamera GoPro installata sull'oggetto stesso. L'animale era lungo 2,15 metri e pesava 177 chilogrammi. Negli istanti successivi, si sente il commento dell'uomo che elogia la sua "macchina di morte assolutamente letale" ed esprime con stupore e gioia quanto avvenuto: "Non posso credere a tutto ciò. Ho appena fatto una cosa che penso nessuno abbia mai fatto, ossia uccidere un orso con un'arma e filmare il tutto". Il video, infine, mostra il corpo straziato dell'orso mentre viene esaminato da Josh Bowmar e alcuni suoi compagni.

Alla pubblicazione di tali immagini, gli attivisti per i diritti degli animali hanno immediatamente condannato l'uccisione, esprimendo dolore e vergogna per quanto accaduto. Wendy Higgins, della Humane Society International (organizzazione no-profit che si occupa di protezione degli animali), ha definito il video un "tragico esempio di un'irragionevole sete di sangue", "una brutalità egoistica", un "disgusto collettivo", con un "orso preso di mira senza pietà e lasciato morire in agonia". La donna ha poi aggiunto: "E' scioccante vedere la gioia di questo cacciatore rispetto a quello che ha fatto, la sua emozione è assolutamente spaventosa. Persino altri cacciatori stanno prendendo le distanze da quanto avvenuto. Gli animali non sono trofei".