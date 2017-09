Canada, bimbo cade nel fiume e il novello sposo si tuffa per salvarlo

Clayton e Brittany Cook stavano posando per alcuni scatti ricordo nel giorno del loro matrimonio, quando lo sposo si è reso conto che uno dei tre bimbi che fino a poco prima giocavano nel parco era in pericolo. Stava annegando. Nonostante l’abito e le foto, l’uomo si è precipitato vicino al laghetto e si è tuffato per salvarlo. È successo in Ontario, Canada. Il fotografo delle nozze ha colto la palla al balzo e ha immortalato la scena.