Canada, affonda battello per l'avvistamento delle balene: 5 morti e un disperso

Un battello turistico per l' avvistamento delle balene è affondato al largo di Vancouver , in Canada , causando la morte di cinque persone . A bordo del natante vi erano 27 turisti, salpati dalla cittadina di Tofino. La nave, il "Leviathan II" lungo 20 metri, ha inviato il primo mayday alle 16 locali. Una persona risulta ancora dispersa ma le autorità hanno fermato le ricerche.

Il centro per le operazioni di ricerca e salvataggio ha confermato che 21 passeggeri del battello sono stati tratti in salvo.



In corso le indagini per capire le cause. Di certo non le condizioni atmosferiche dal momento che, al momento dell'incidente, c'era il sole e il mare era calmo.