10 marzo 2015 Campagna "scandalo" in Spagna: candidata sindaco nuda sui manifesti elettorali La capolista del Partito per la libertà-mani pulite (Pxl), Yolanda Couceiro Morin, ha deciso di spogliarsi per denunciare la corruzione: "I politici ci lasciano nudi" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:22 - "I politici ci lasciano nudi". E' questo lo slogan che compare sui manifesti elettorali che promuovono Yolanda Couceiro Morin alla carica di sindaco del comune di Portugalete, in Spagna. Niente di particolare, se non fosse che la capolista del Partito per la libertà-mani pulite (Pxl) ha deciso di posare completamente nuda. La campagna "scandalo" della politica, come lei stessa afferma, vuole "arrivare alle coscienze dei cittadini" per "denunciare la corruzione".

Mani pulite, corpo nudo - Lo slogan sul manifesto elettorale copre "strategicamente" le nudità di Yolanda Couceiro Morin. Un'iniziativa a dir poco coraggiosa che ha l'intento di "denunciare la corruzione" e il "saccheggio generalizzato" operato dai partiti che finora hanno amministrato il comune situato in Biscaglia (Paesi Baschi). La politica spagnola ha rassicurato l'opinione pubblica sulla "serietà" della sua iniziativa, assicurando in un comunicato che la sua campagna, messa in piedi per le elezioni municipali del prossimo 24 maggio, intende affrontare "in una maniera accurata i problemi che affliggono gli abitanti di Portugalete".