Camion su folla a Stoccolma, premier Svezia: è attacco terroristico

Per il premier svedese Stefan Lofven l'incidente avvenuto in centro a Stoccolma, dove un camion è piombato sulla folla, "è un attacco terroristico". Il veicolo, dopo essersi lanciato contro la folla su una strada pedonale, ha finito la sua corsa nel centro commerciale Ahlens City. E, intanto, giungono notizie di spari in un'altra zona del centro della città, a Hotorget.