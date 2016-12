Camion su folla a Berlino, sale bilancio vittime: i morti sono 12

Sale a 12 morti e 48 feriti, molti dei quali in gravissime condizioni, il bilancio della strage avvenuta a Berlino, dove un camion si è abbattuto a tutta velocità contro la folla di un mercatino di Natale. Secondo quanto riportato da alcuni media tedeschi, l'uomo alla guida del tir, che è stato arrestato poco dopo lo schianto, sarebbe noto agli inquirenti per "piccoli crimini" e "non per un retroterra terroristico".