Camion per uccidere, istruzioni dell'Isis online: dove trovarli e come usarli

Qual è il camion giusto per uccidere il maggior numero di pedoni, come procurarselo e come utilizzarlo. Sono delle vere e proprie istruzioni per i lupi solitari quelle scritte e illustrate in lingua inglese e pubblicate in Rete sull'ultimo numero della rivista online dell' Isis , Rumiyah . Il "servizio" diffuso dal magazine dello Stato islamico viene segnalato dal network televisivo americano Nbc.

In un'infografica il giornale elenca le "caratteristiche dei veicoli ideali": telaio e paraurti leggermente sollevati, un camion pesante e di misura larga, veloce e con una buona capacità di accelerazione. Indica poi dove andare ad acquistare, rubare o affittare i camion giusti e quali sono gli obiettivi ideali da colpire.



Il titolo dell'ultimo numero della rivista è "Solo tattiche di terrore". La pubblicazione è stata segnalata quasi in contemporanea con un'allarme su attacchi di autocarri lanciato alla polizia in tutto il territorio degli Stati Uniti dall'Amministrazione per la sicurezza del trasporto.



Nel numero pubblicato a novembre 2016 la stessa rivista aveva dedicato due pagine a spiegare come realizzare attacchi utilizzando un camion in un articolo dal titolo "I veicoli sono come coltelli". Dopo Parigi e Berlino, l'ultima strage compiuta con questa tecnica in una una capitale europea risale ad aprile quando, nel pieno centro di Stoccolma, un camion piombò sulla folla uccidendo quattro persone e ferendone altre dieci.