Camerun,soldati uccidono 150 civili

Soldati del Camerun hanno attraversato il confine con la Nigeria per distruggere diversi villaggi: almeno 150 civili inermi sono stati massacrati. Il terribile racconto è stato fatto da alcuni sopravvissuti che, dopo giorni di cammino sono arrivati in un centro per rifugiati. Il governo di Yaoundè ha negato tutto, ma la tensione tra i due Paesi sta crescendo a causa delle stragi perpetrate dagli integralisti islamici nigeriani Boko Haram in Camerun.