Camerun, rogo in carcere: 16 morti

Un incendio scoppiato nella notte nel carcere di Douala, in Camerun, ha provocato almeno 16 morti. Lo riportano i media locali, aggiungendo che sembra che le fiamme siano partite dalla cucina ma non si sa se per un incidente o per dolo. Il carcere New Bell è stato costruito diversi anni fa per ospitare 700 detenuti ma attualmente ne ha circa 4.000.