10:34 - Almeno 23 persone sono rimaste uccise in Camerun per un attacco portato dai fondamentalisti islamici Boko Haram basati in Nigeria. Lo riferisce la Cnn citando un governatore regionale. L'attacco è stato compiuto nel distretto di Mozogo, nell'estremo nord del paese e il bilancio delle vittime potrebbe essere più alto. Forze di sicurezza dicono che l'intero villaggio è stato dato alle fiamme.