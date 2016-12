Cameron spinge per raid contro Isis

Per sconfiggere l'Isis occorre "una soluzione politica" del conflitto siriano, ma non si può attendere questa soluzione "prima di agire". Lo ha detto il premier britannico David Cameron, che torna a insistere con il Parlamento inglese per ottenere l'ok a estendere i raid inglesi in Siria. Il primo ministro ha poi indicato Esercito Libero Siriano e curdi come "forze di terra da appoggiare contro il Califfato".