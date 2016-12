Cameron: "Italia schedi migranti"

"Quanto successo a Calais è inaccettabile". Così il premier britannico, David Cameron, ha commentato i disordini avvenuti nella città francese in seguito al tentativo di diversi migranti di salire a bordo di Tir diretti in Gran Bretagna per varcare illegalmente il confine. "Londra - ha poi assicurato - aumenterà i controlli alla frontiera, ma vogliamo vedere migranti meglio schedati". Compito che, secondo Cameron, spetta principalmente all'Italia.