Cameron: in caso di Brexit temo che la Scozia se ne vada da Gb

David Cameron teme che, in caso di Brexit, la Scozia possa uscire dal Regno Unito. Il premier britannico lo ha detto nel corso del confronto tv a distanza col leader dell'Ukip Nigel Farage sull'emittente Itv. "Ho paura per l'integrità del Paese", ha sottolineato, per poi affermare che c'è il rischio che gli scozzesi, in maggioranza in favore dell'Ue, organizzino un altro referendum sulla loro indipendenza dopo quello del 2014 vinto dagli unionisti.