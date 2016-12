Cameron: "Fermeremo i terroristi"

"Nel mondo moderno non c'è posto per questi estremisti islamici, li sconfiggeremo". Lo ha detto il premier inglese David Cameron all'indomani della strage in Tunisia. "Per quanto cerchino di dividere le persone in tutto il mondo, riusciranno solo ad unirci con più forza nella nostra determinazione a battere loro", ha aggiunto secondo quanto riferito dalla Bbc. "Questi terroristi - ha poi ricordato - non riusciranno a imporsi.