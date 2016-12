Cameron: creata task-force per negoziati con Ue sulla Brexit

David Cameron ha creato una task-force per gestire i difficili negoziati con l'Unione europea dopo la Brexit. Lo ha annunciato lo stesso premier intervenendo ai Comuni. La squadra sarà composta da funzionari e tecnici e "riferirà direttamente al governo", ha aggiunto. Il premier uscente ha però fatto sapere che non sarà immediata la richiesta dell'articolo 50 del Trattato di Lisbona per chiedere l'uscita dall'Unione.