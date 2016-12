Cameron ai suoi prima di lasciare:non lavoro su Brexit per avversari

"Perché mi devo fare il mazzo? Preferisco dimettermi ora invece di lavorare sulla Brexit per sei mesi e poi regalarla già pronta a un mio avversario". David Cameron avrebbe detto queste parole ai suoi prima di annunciare le sue dimissioni in diretta tv dopo la sconfitta al referendum Ue. Si parla intanto di una fronda interna al partito conservatore per evitare che Boris Johnson diventi il leader e il premier in Gran Bretagna.