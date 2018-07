Cambogia, Casa Bianca: "Elezioni non libere, valutiamo misure"

Le elezioni in Cambogia non sono state "né libere né corrette e non hanno rappresentato la volontà della popolazione". Lo afferma la Casa Bianca, dicendosi "profondamente delusa dalla scelta del governo di privare del diritto di voto milioni di elettori". "Gli Stati Uniti - si sottolinea - valuteranno ulteriori misure per rispondere al voto e ai recenti passi indietro in termini di democrazia e diritti umani".