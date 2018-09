Cambiamento climatico, "La più grande sfida nella storia dell'umanità": l’appello di 200 personalità per salvare il pianeta

"Qualche giorno dopo le dimissioni di Nicolas Hulot, lanciamo questo appello: di fronte alla più grande sfida nella storia dell'umanità, il potere politico deve agire con fermezza e immediatezza. È tempo di essere seri". Inizia così l’appello, che poi continua descrivendo le conseguenze del cambiamento climatico: "Riscaldamento globale, crollo di biodiversità, inquinamento del suolo, idrico e dell’aria, rapida deforestazione: tutti gli indicatori sono allarmanti. Al ritmo attuale, tra qualche decennio, non ci sarà quasi più nulla. Gli esseri umani e la maggior parte delle specie viventi si trovano in una situazione critica".



"Non è troppo tardi per evitare il peggio" - L’appello si conclude con un messaggio di speranza: "Non è troppo tardi per evitare il peggio. Riteniamo pertanto non credibile qualsiasi azione politica che non contempli la lotta a questo cataclisma. Un governo che non fa questo non può essere preso sul serio. Proponiamo la scelta della politica - lontana dalle lobby - e le misure potenzialmente impopolari che ne deriveranno. È una questione di sopravvivenza, non un tema secondario".