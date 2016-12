California, uomo salvato sui binari da sceriffo superman

"Siamo addestrati per fare questo", si schernisce il poliziotto-eroe Lance Whitted, 28 anni, da quattro nelle forze dell'ordine. Senza pensarci un secondo, il vice sceriffo Whitted di Sunnyvale in California aveva appena tratto in salvo un automobilista rimasto in panne sui binari, mentre sopraggiungeva un treno. L'uomo, preso dal panico, era uscito dalla vettura, ma era inciampato e, cadendo, aveva battuto la testa. Il convoglio stava per travolgerlo, quando l'agente, incurante del pericolo, lo ha trascinato via.