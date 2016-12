California, sondaggi:verso testa a testa tra Sanders e Clinton

Manca meno di una settimana per l'ultima vera sfida tra i candidati per la nomination democratica Hillary Clinton e Bernie Sanders. Il voto in California, con la frontrunner che guida negli ultimi sondaggi per soli due punti percentuali rispetto al senatore liberal del Vermont. Stando a un rilevamento Nbc News/Wall Street Journal/Marist, la ex segretario di Stato in California registra il 49% delle preferenze mentre Sanders il 47%.