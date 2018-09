California, selfie sulle cascate: morto turista di 18 anni

Un giovane israeliano è morto dopo essere scivolato dalla cima di una cascata nel parco nazionale di Yosemite, in California, mentre, secondo le ricostruzioni, stava provando a scattarsi una foto. La ricerca del selfie perfetto è costata la vita al diciottenne, che è caduto dalle cascate Nevada, alte circa 180 metri, dove stava facendo trekking con la madre. La notizia, riportata dal Times of Israel, è stata ripresa da Cbs News.

A giugno l'ultimo incidenteLa portavoce del parco nazionale di Yosemite, Jamie Richards, ha spiegato che la morte è sotto indagine e che non poteva rilasciare altri dettagli. Lo stesso ministero degli Esteri israeliano ha confermato il decesso al Jerusalem Post e ha detto di essere in contatto con le autorità statunitensi per organizzare il trasferimento del corpo del giovane in Israele. La tragica fine del 18enne è avvenuta pochi mesi dopo l'ultimo incidente fatale a Yosemite: secondo quanto riporta Cbs News, nel giugno di quest'anno due scalatori statunitensi sono morti mentre percorrevano la Freeblast Route sulla montagna di El Capitan.