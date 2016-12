California: morta in un cassonetto neonata rapita. Caccia all'uomo

12:34 - E' stata trovata morta in un cassonetto in California, negli Stati Uniti, Eliza Delacruz, la neonata di tre settimane rapita sabato sera dalla sua casa di Long Beach al termine di una sparatoria in cui erano stati feriti suo padre, sua madre e uno zio. Due di loro versano ancora in gravi condizioni. La polizia sta cercando un uomo. Il corpo è stato scoperto vicino a una spiaggia.

Gli agenti erano intervenuti dopo l'allarme per una sparatoria avvenuta nella casa di Long Beach. Una volta arrivati, avevano trovato i tre adulti feriti ed erano subito scattate le operazioni di ricerca della piccola, scomparsa dall'abitazione in quel frangente. Nel frattempo, uno dei feriti è stato dimesso dall'ospedale, mentre gli altri sono ancora gravi.