California,media: ucciso un killer

Uno dei presunti killer di San Bernardino, in California, sarebbe rimasto ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia. Lo riferiscono i media americani. Le immagini riprese dagli elicotteri e trasmesse in diretta tv mostrano l'auto ferma in mezzo alla carreggiata, crivellata di colpi e una persona a terra, mentre numerosi agenti restano appostati a distanza.