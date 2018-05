California, ladro e ballerino davanti alle telecamere di sicurezza

A Fresno, in California, le telecamere di sicurezza di un negozio hanno immortalato una scena del tutto inusuale. Prima del furto, un ladro si è lanciato in una danza di felicità. In seguito, David Seal, 43 anni, ha rubato un computer portatile e dei soldi ed è uscito dal negozio. Le forze dell'ordine, visionando il filmato delle telecamere di sicurezza, hanno assistito all'esibizione dance del ladro e sono rimasti senza parole. La sorpresa è stata doppia quando, due giorni dopo, il ballerino è tornato sulla scena del crimine per riportare il pc. Un episodio che resterà nella memoria della polizia di Fresno.