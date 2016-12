California, killer erano sposati

Sono due i killer della strage al centro per i disabili di San Bernardino, in California, e non tre come indicato in un primo momento. Lo riferisce la polizia in conferenza stampa. Entrambi, Syed Rizwan, 28 anni, e Tashfeen Malik, 27 anni, sono stati uccisi nello scontro con gli agenti dopo un inseguimento. Come riferito dai loro familiari, si tratta di marito e moglie.