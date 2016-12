California, killer andò in Arabia

Syed Rizwan Farook, il presunto killer della sparatoria di San Bernardino, in California, in primavera era andato in Arabia Saudita per circa un mese ed era tornato negli Stati Uniti sposato. Lo ha raccontato un collega dell'uomo, Patrick Baccari. L'altro autore della strage sarebbe proprio la moglie, Tashfeen Malik. La polizia per ora si è limitata a parlare di un rapporto tra i due killer, non confermando la natura della relazione.