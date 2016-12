California, incendio a rave party: bilancio delle vittime sale a 36, cause rogo ancora incerte

"Non so quanta gente troveremo ancora. Non abbiamo idea di quante persone fossero nell'edificio l'altra notte. Ci aspettiamo il peggio e speriamo per il meglio" ha detto ai giornalisti il sergente Ray Kelly, della contea di Alameda. Secondo i vigili del fuoco, il magazzino - il cui piano inferiore era quasi interamente occupato da mobili e altri oggetti che rendevano difficile una via d'uscita - non possedeva né dei sensori di fumo né un sistema antincendio.



Difficile il riconoscimento delle vittime - Tra i morti "ci sono adolescenti, giovani adulti e persone nella trentina" fra le vittime, ha sottolineato il sergente Ray Kelly, precisando che ci sono vittime di "17 anni o forse ancor più giovani". Alcune persone rimaste uccise sono straniere, è in corso il processo per contattare le loro ambasciate: "Sono Paesi di Europa e Asia", ha aggiunto. Per identificare le vittime sarà necessario il test del Dna, ha sottolineato Kelly. La sindaca, Libby Schaaf, ha intanto affermato che è stata attivata una squadra d'indagine, ma che per ora "è troppo presto per avere sospetti su che cosa abbia causato le fiamme", mentre "ci sono molti testimoni da ascoltare". Si è trattato del peggior incendio a Oakland dal 1991, quando 25 persone morirono nelle fiamme che devastarono migliaia di abitazioni sulle colline della città.