California in fiamme, bruciati oltre 15mila acri: 82mila evacuati, dichiarato lo stato di emergenza

Un nuovo terribile incendio sta lambendo l'area vicino a Los Angeles, in California. Nel periodo estivo la regione è colpita da roghi difficili da domare per via delle alte temperature. I vigili del fuoco di San Bernardino lottano contro il tempo per arrestare le fiamme che hanno bruciato oltre 15mila acri e almeno una dozzina di edifici. Il governatore della contea ha dichiarato lo stato di emergenza e ha dato l'ordine di evacuazione per 82mila persone.