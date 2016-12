California, il suicidio assistito per i malati terminali ora è legge

15:06 - Diventa legale in California la possibilità per malati terminali di optare per il cosiddetto suicidio assistito. Il governatore Jerry Brown, cattolico ed ex seminarista, ha messo la firma sulla legge, non senza una certa sofferenza personale. Sale così a cinque il numero degli Stati americani, dopo Oregon, Vermont, Washington e Montana, dove la pratica è consentita.

La California dà il via libera all'eutanasia di Mimosa Martini embed video

Il governatore della California Jerry Brown ha annunciato di aver sottoscritto il provvedimento sull'eutanasia dopo una profonda e accurata riflessione e dopo aver ascoltato diversi pareri tra cui quello di un vescovo cattolico e di medici di sua fiducia.



"Non so cosa farei io in caso di prolungata e dolorosa agonia - ha spiegato Brown -. Sono sicuro tuttavia che sarebbe un conforto poter considerare tra le opzioni quella contemplata in questo testo".