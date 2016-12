California, Fbi: non sicuri su Isis

Dopo la rivendicazione da parte dell'Isis della strage a San Bernardino, in California, l'Fbi, che sta comunque trattando l'episodio come "un atto di terrorismo", fa sapere che "non siamo in grado di dire se l'attacco sia stato ispirato dall'Isis. Non abbiamo ancora tutte le risposte". E David Bowdich, vice direttore del bureau dell'Fbi di Los Angeles, ha detto che i due killer "non abbiamo arrestato altri sospetti ma potremmo farlo in futuro".