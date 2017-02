California, elicotteri lanciano sacchi di pietre per riparare diga

E' corsa contro il tempo in California per cercare di ripare la crepa che domenica si è aperta nel bordo della valvola di emergenza della diga di Oroville. Alcuni elicotteri stanno lanciando enormi sacchi di pietre mentre mezzi per la raccolta dei rifiuti pieni di massi stanno anch'essi per svuotare il loro carico sulla valvola danneggiata. Intanto le autorità hanno ordinato un'evacuazione di massa per circa 200mila persone che vivono sotto il lago.