California, coppia dispersa nel deserto Muore il marito, lei sopravvive

I due erano nei pressi di un campo scout nella riserva indiana di Los Coyotes, un centinaio di chilometri a nord di San Diego, dove sono stati raggiunti domenica pomeriggio. La donna non è riuscita a dire quanto tempo fosse trascorso dalla morte del marito: a stabilirlo sarà l'autopsia.



Dianna ha invece raccontato di essersi persa con il marito mentre stava cercando una scorciatoia nell'area accidentata. I due erano a bordo della loro Hyundai Sonata bianca, resa invisibile ai soccorsi dagli alberi e dagli arbusti che crescono rigogliosi nella zona.



Il corpo di Cecil era vicino all'auto, mentre la donna era all'interno dell'abitacolo, come ha riferito lo sceriffo locale Ken Nelson. "Erano molto lontano dalla strada battuta - aggiunge -. Siamo rimasti molto sorpresi di quanto si fossero allontanati dalle zone abitate. Ci sono volute ben due settimane di ricerca per rintracciarli, utilizzando i fuoristrada".



Marito e moglie, sposati da 25 anni, erano diabetici e, al momento in cui si sono messi in auto, erano diretti a casa del figlio, che vive nella zona di Palm Springs, per passare con lui la festa della mamma. Ma a casa del figlio non sono mari arrivati, né sono rientrati nella loro casa di Fullerton, nella Orange County.