26 luglio 2017 14:57 California, cliente sventa una rapina da Starbucks colpendo il rapinatore con una sedia Lʼautore del fallito colpo è stato identificato grazie alle telecamere di sicurezza e arrestato

Un coraggioso cliente, Cregg Jerry, è riuscito a ostacolare un tentativo di rapina in un caffè Starbucks a Fresno, in California. Il malvivente con il volto coperto da una maschera di "Transformers" ha minacciato la barista con in mano un cortello e una pistola giocattolo. Jerry è colpendo con una sedia il ladro alle spalle e costringendolo così alla fuga.

Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza: nel video si vede la violenta colluttazione tra i due durante la quale il malvivente è riuscito a pugnalare l'improvvisato vigilantes all'addome, per poi darsi alla fuga. Proprio grazie ai filmati gli investigatori sono riusciti a risalire e identificare l’autore del colpo fallito, il 30enne Ryan Flore, che nella stessa giornata è stato rintracciato e arrestato. Prima però è stato portato in ospedale per alcune ferite riportate durante lo scontro con l'avventura. Per lui è in arriva una denuncia per tentata rapina a mano armata.