California, cade balcone durante festa: morti cinque ragazzi irlandesi e una donna

08:23 - E' di almeno sei morti e sette feriti gravi il bilancio di un incidente accaduto a Berkeley, in California, dove un balcone situato al quinto piano di una costruzione non lontana dal campus universitario è caduto durante una festa tra ragazzi. Delle sei vittime, una è una donna californiana mentre le altre cinque sono studenti irlandesi 21enni che erano negli Stati Uniti per un lavoro estivo.

Il gruppo di giovani stava festeggiando un compleanno quando il balcone ha ceduto sotto il peso di 13 persone. Sette sono state portate in ospedale con gravi ferite. Il primo ministro irlandese, Enda Kenny, si è detto "scioccato e rattristato" per la tragedia.