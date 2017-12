California, blackout a Disneyland: visitatori bloccati

Un blackout ha colpito il parco di Disneyland ad Anheim, in California, lasciando i visitatori - molto numerosi durante la stagione delle feste di fine anno - bloccati in diverse attrazioni (tra cui il treno su monorotaia che attraversa Disneyland), fino a quando non sono stati fatti scendere dal personale. Il taglio alla corrente elettrica è avvenuto nelle zone di Toontown e Fantasyland. La causa sarebbe stato un trasformatore malfunzionante.