California: azzannato da uno squalo mentre fa surf, 50enne riesce a salvarsi

13:02 - Stava facendo surf sulla costa centrale della California quando un enorme squalo bianco lo ha attaccato, affondandogli i denti nell'anca destra e trascinandolo sott'acqua. Ma Kevin Swanson, 50 anni, si è salvato da una gran brutta fine grazie alla sua capacità di rimanere calmo in una situazione da brivido.

"Quell'animale si era attaccato alla mia gamba", racconta. Una volta ritornato a galla, Kevin ha cominciato a urlare "squalo" per avvertire le altre persone che si trovavano nella zona. E ha cercato disperatamente di raggiungere la spiaggia.



"Ho afferrato la corda del surf usandola come un laccio emostatico che ho legato intorno alla mia gamba". Poi, una volta arrivato a riva, Swanson è stato soccorso e portato in ospedale. Ora si sta riprendendo a casa: oggi è vivo soltanto grazie al suo sangue freddo. Non ha perso la calma e potrà continuare a praticare lo sport che ha sempre amato.