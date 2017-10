California, alpinista 32enne muore per salvare la moglie

Andrew Foster , alpinista britannico di 32 anni, è morto per salvare la vita a sua moglie , la 28enne Lucy . E' successo sulla montagna El Capitan in California , dove i due si trovavano per festeggiare il loro primo anniversario di matrimonio. A causa di una frana, una grossa roccia dal peso di mille tonnellatte stava per inghiottire la giovane Lucy quando Andrew si è lanciato su di lei e l'ha salvata facendole scudo con il suo corpo.

Lucy ha riportato ferite molto gravi, ma non è in pericolo di vita. E' stata lei stessa a raccontare ai parenti l'eroico gesto del marito. I due vivevano in Gran Bretagna ed erano andati in California per una vacanza. Stavano facendo la scalata di El Capitan quando una roccia alta quanto un palazzo di 13 piani si è staccata dalla montagna da un'altezza di 200 metri.



Andrew e Lucy si erano conosciuti durante una settimana bianca nelle Alpi nel 2015 e si sono sposati un anno dopo. Insieme curavano un blog, Cam and Bear, dove raccontavano le loro avventure nelle amate montagne.