California abolisce cauzione nei processi per evitare diseguaglianze

La California diventa il primo Stato americano ad abolire la cauzione per gli imputati in attesa di processo. La misura, decisa per evitare un diverso trattamento tra persone ricche e povere, entrerà in vigore dall'ottobre del 2019. Il sistema della cauzione, infatti, è stato spesso soggetto a critiche perché tende ad alimentare le disuguaglianze: chi è in grado di pagare esce rapidamente di prigione, chi non può resta dietro le sbarre.