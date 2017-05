California, 86enne uccisa di botte in strada: caccia all'aggressore

Una 86enne è stata uccisa di botte da un uomo che l'ha aggredita in strada, senza ragione apparente, e poi è fuggito. E' successo nel nord della California, sul vialetto di una scuola. La donna era in compagnia di un'amica di 61 anni, ferita in modo non grave. Finora le ricerche dell'aggressore non hanno dato esito.