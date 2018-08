Caldo in Portogallo e Spagna, tre morti e temperature record

Continua l'ondata di calore, con temperature record oltre la media della stagione, in Spagna e Portogallo, e tre persone sono morte per le conseguenze di un'insolazione. Secondo il servizio metereologico della Catalogna, il picco di caldo si raggiungerà nel fine settimana quando si toccheranno i 40 gradi nelle zone interne e i 35 sul litorale. Non va meglio in Portogallo. Venerdì superati i 45 gradi.